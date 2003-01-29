Menu
Russian
Poster of Taxi 3
Рейтинги
6.2 IMDb Rating: 5.8
Taxi 3

Taxi 3

Taxi 3 18+
Country France
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2002
Online premiere 29 January 2003
World premiere 29 January 2003
Release date
27 March 2003 Russia Гельварс
25 April 2003 Brazil 12
10 April 2003 Czechia 12+
29 January 2003 Denmark
29 January 2003 France
29 January 2003 Germany
11 September 2006 Great Britain
30 January 2003 Greece
27 February 2003 Hungary
17 May 2003 Japan
19 March 2003 Kazakhstan
14 March 2003 Lithuania
31 July 2003 Netherlands
16 May 2003 Portugal
25 April 2003 South Korea 12
16 May 2003 Spain
29 January 2003 USA
Budget $1,300,000
Worldwide Gross $65,497,208
Production EuropaCorp, ARP Sélection, Apipoulaï
Also known as
Taxi 3, Taksi 3, Такси 3, Quái Xế Taxi 3, Taksis 3, Takso 3, Taxi 2003, Táxi 3, Táxi 3 - Inferno no Asfalto, TAXi（3）, Taxxi 3, Ταξί 3, Таксі 3, 終極殺陣3
Director
Gérard Krawczyk
Cast
Samy Naceri
Samy Naceri
Frédéric Diefenthal
Frédéric Diefenthal
Bernard Farcy
Bernard Farcy
Marion Cotillard
Marion Cotillard
Jean-Christophe Bouvet
Jean-Christophe Bouvet
Similar films for Taxi 3
Taxi 2 6.9
Taxi 2 (2000)
Taxi 7.9
Taxi (1998)
Taxi 5 4.8
Taxi 5 (2018)
Taxi 4 6.6
Taxi 4 (2007)
Wasabi 7.4
Wasabi (2001)
Neuilly sa mère, sa mère ! 5.2
Neuilly sa mère, sa mère ! (2018)
Family Heist 5.5
Family Heist (2017)
La Dream Team 5.5
La Dream Team (2016)
Nicostratos the Pelican 7.4
Nicostratos the Pelican (2011)
District 13: Ultimatum 6.7
District 13: Ultimatum (2009)
Russia 88 6.6
Russia 88 (2009)
Hellphone 6.1
Hellphone (2007)
Action Comedies

6.2
16 votes
5.8 IMDb
