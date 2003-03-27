«Такси 3»: Рецензия Киноафиши

Четверг. На ожидаемую третью часть полнометражной рекламы автомобиля Peugeot были проданы все билеты. Зал с нетерпением ждал так полюбившихся героев французской комедии.

И каково было удивление зрителей, когда в первых эпизодах на экране появился похудевший, но с мыслью в глазах Сильвестр Сталлоне. Но после начались титры, пародирующие титры из последней части Джеймс Бонда, и впоследствии Железный Слай не появлялся, о чем зрители ни капельки не пожалели.

Третья часть оказалась осмысленным продолжением второй, т.е. многие сюжетные линии не только не прервались, но еще и усугубились. Так красавицу и отличницу боевой и политической подготовки Петру, мы находим в постели неудачника Эмильена, да еще и на 8 месяце беременности! А страстная дочка генерала Лили успела уже пожить в гараже Даниэля, а нам как всегда показали только конец, выяснение отношений и ее уход, оставив за кадром все интересное. И вообще развитие двух любовных линий в этом фильме уж очень много занимает места, наверное, авторы решили сделать реверанс в сторону женской аудитории фильма.

А в остальном, все как всегда – весело и нелепо. Напарник Эмильена чернокожий растаман, слушающий Боба Марли и курящий травку. Самоуверенный и недалекий комиссар Жубер. Хитрые и ловкие бандиты, почему- то в этой серии опять азиатской внешности, наверняка это выпад патриотически настроенного автопрома Франции в сторону активно продающихся азиатских машин. Если в предыдущей серии злодеи ездили на солидных машинах, то здесь преимущественно на роликах и лыжах.

При всем грамотно построенном product placement французского Peugeot 46, в этой части не такой сильный акцент сделан на главного «железного героя», хотя по-прежнему в изобилии скоростные сюжеты. Авторы даже умудрились поставить автомобиль на гусеницы – «коллекция осень-зима» и отправить кататься по заснеженным Альпам.Несмотря на примитивный сюжет, фильм зрелищный и смешной, рекомендовано всем педиатрами России для понятия настроения. От нас твердые 9 баллов. И как сказал незабвенный комиссар Журбер Go на этот фильм