Корабль-призрак, 2002: актеры и роли

Корабль-призрак, 2002: актеры и роли

Режиссер
Стив Бек Steve Beck
В ролях
Рон Элдард Рон Элдард Ron Eldard Десмонд Хэррингтон Десмонд Хэррингтон Desmond Harrington Исайя Вашингтон Исайя Вашингтон Isaiah Washington Джулианна Маргулис Джулианна Маргулис Julianna Margulies Карл Урбан Карл Урбан Karl Urban Эмили Браунинг Эмили Браунинг Emily Browning Гэбриел Бирн Гэбриел Бирн Gabriel Byrne
