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Исайя Вашингтон
Исайя Вашингтон
Isaiah Washington
О персоне
Фильмография
Исайя Вашингтон
Isaiah Washington
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Дата рождения
3 августа 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Хьюстон, Техас, США
Рост
185 см
Биография Исайи Вашингтона
Родился 3 августа 1963 года. Хьюстон, Техас, США.
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Фильмография Исайи Вашингтона
Осечка
ужасы
2017, США
3.0
Новая попытка Кейт МакКолл
драма
2014, США
6.0
Синий каприз
криминал
2013, США
6.0
Добро пожаловать в Коллинвуд
комедия
2002, США / Германия
7.0
Корабль-призрак
ужасы, триллер
2002, США
6.0
Сквозные ранения
боевик
2001, США
5.0
Ромео должен умереть
боевик, криминал, триллер
2000, США
6.0
Настоящее преступление
криминал, драма, мистика
1999, США
6.0
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