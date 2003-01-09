«Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд»: Рецензия Киноафиши

Вот и еще один детский фильм вышел на экраны наших кинотеатров. Что-то они зачастили эти сиквелы. После первой части одноименного фильма Родригес видно решил еще снять денег с пап и мам и создал продолжение приключений семейки шпионов.

Сюжет фильма несколько банален и потерял ту новизну первой части. У президента страны похищен секретный трансмуттер. За возврат национального достояния берутся юные агенты 1-го и 2-го уровней секретной службы ОСС. В их распоряжении последние разработки "шпионской кухни": магнитные зажимы, персональные реактивные и магнитные двигатели, чудеса электронных систем связи и навигации, супер-подводная лодка и многое другое. А еще их страхует опыт двух поколений: папа и мама - секретные агенты, бабушка и дедушка - бывшие шпионы.

Две соперничающие команды секретных агентов попадают на неизвестный остров Бермудского треугольника, населенного животными-мутантами. На этом же острове находится похищенный трансмуттер и… талантливый ученый-экспериментатор,мечтающий создать мини-зоопарк для детей с живыми мини-животными. Супершпионская семья, включая дедушку-резидента в инвалидном кресле,противостоит похитителю - агенту ОСС и его команде.

Добро побеждает Зло. Трансмуттер возвращен! Мутанты и их создатель -бывший секретный агент ОСС, провожают победителей. Фильм насыщен трюками, эффектными техническими и электронными штучками", аудио и видео эффектами, соответствующими запросам зрителя "до семи и после семи-десяти".Промежуточная возрастная зрительская прослойка с удовлетворением входит "в тему" первые 20-30 минут из 100 запланированных на комедию и приключения, умиротворенно отдыхает еще минут 20-30 и в последующие минуты постепенно усиливает незапланированное шумовое сопровождение картины, присоединяясь к дедушке-резиденту в инвалидной коляске с намерением показать врагам, где зимуют ихние американские лобстеры…

По наблюдению, основной контингент зрительного зала имел, в подавляющем своем большинстве, за плечами лет до 15 от роду. Поэтому упор фильма на зрительскую аудиторию младшего возраста делает просмотр этого фильма для взрослых несколько нудным и скучноватым, видно нам хватило Бонда.