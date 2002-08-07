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Poster of Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams
6.4
Kinoafisha Films Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams
6.4

Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams

, 2002
Spy Kids 2: Island of Lost Dreams
USA / Family, Comedy, Adventure / 18+
Poster of Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams
6.4

Cast

Antonio Banderas
Antonio Banderas
Gregorio Cortez
Carla Gugino
Carla Gugino
Ingrid Cortez
Alexa PenaVega
Alexa PenaVega
Carmen Cortez
Daryl Sabara
Daryl Sabara
Juni Cortez
Dale Dudley
Steve Buscemi
Steve Buscemi
Romero
Mike Judge
Donnagon
Cheech Marin
Cheech Marin
Felix Gumm
Bill Paxton
Bill Paxton
Danny Trejo
Danny Trejo
Machete
Michael S. Koenig
Taylor Momsen
Taylor Momsen
Director Robert Rodriguez
Writer Robert Rodriguez
Composer John Debney, Robert Rodriguez
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2002
Online premiere 9 August 2002
World premiere 7 August 2002
Release date
9 January 2003 Russia Вест 6+
9 January 2003 Australia
1 November 2002 Brazil L
26 December 2002 Czechia U
29 January 2003 Denmark
1 January 2003 France
29 January 2003 Germany
16 August 2002 Great Britain
10 January 2003 Italy
9 January 2003 Kazakhstan
23 January 2003 Netherlands
26 December 2002 Slovakia
22 August 2003 South Korea All
21 February 2003 Sweden
7 August 2002 USA
9 January 2003 Ukraine
MPAA PG
Budget $38,000,000
Worldwide Gross $119,723,358
Production Dimension Films, Troublemaker Studios
Also known as
Spy Kids 2: Island of Lost Dreams, Mini espías 2: La isla de los sueños perdidos, Spy Kids 2, Spy Kids 2: Die Rückkehr der Superspione, Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams, Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд, Ayg'oqchi bolalar 2, Casus uşaqlar 2: İtirilmiş xəyallar adası, Çılgın Çocuklar 2, Deca špijuni 2, Điệp Viên Nhí 2: Đảo Của Những Giấc Mơ Đã Mất, Dvaja pátraci: Spy Kids 2, Espions en herbe 2: L'île des rêves envolés, Kémkölykök 2: Az elveszett álmok szigete, Mali Agenci 2: Wyspa marzeń, Mini praktores 2: To nisi ton hamenon oneiron, O alta joaca de-a spionii, Pequenos Espiões 2: A Ilha dos Sonhos Perdidos, SK-2惡夢島, Småspioner 2: Operasjon Drømmeøya, Šnipu vaikučiai II: prarastu svajoniu sala, Spiegu bērni 2: nepiepildīto cerību sala, Spy kids 2 - Kadotettujen unelmien saari, Spy Kids 2 - L'isola dei sogni perduti, Spy Kids 2: A Ilha dos Sonhos Perdidos, Spy Kids 2: De förlorade drömmarnas ö, Spy Kids 2: Drømmenes ø, Spy kids 2: Espions en herbe, Spy Kids 2: L'île des rêves perdus, Spy Kids 2: La isla de los sueños perdidos, Spy Kids 2: Ostrov ztracených snů, Spy Kids 2: Otok izgubljenih snova, Uddaburon bolalar 2: Yo'qotilgan orzular oroli, Väikesed spioonid 2 - Kadunud unenägude saar, Μίνι πράκτορες 2: Το νησί των χαμένων ονείρων, Деца шпиони 2: Островът на изгубените мечти, Дзеці шпіёнаў-2, Діти шпигунів 2: Острів загублених мрій, Тыңчы балдар 2: Аткарылбаган үмүттөр аралы, Тыңшы балалар 2: Орындалмаған үміттер аралы, スパイキッズ2 失われた夢の島, Espions en herbe 2:L'île des rêves envolés, Spy Kids 2։ Island of Lost Dreams, Pequenos Espiões 2 - A Ilha dos Sonhos Perdidos, Spy Kids 2 - The Island of Lost Dreams, Spy Kids 2 : Espions en herbe, スパイキッズ２ 失われた夢の島

Film rating

6.4
Rate 13 votes
5.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 4 September 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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