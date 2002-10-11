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Poster of Darkness
6.3
Kinoafisha Films Darkness
6.3

Darkness

, 2002
Darkness
USA, Spain / Mystery, Horror / 18+
Poster of Darkness
6.3

Synopsis

A teenage girl moves into a remote countryside house with her family, only to discover that their gloomy new home has a horrifying past that threatens to destroy the family.

Cast

Giancarlo Giannini
Giancarlo Giannini
Albert Rua
Lena Olin
Lena Olin
Maria
Anna Paquin
Anna Paquin
Regina
Iain Glen
Iain Glen
Mark
Fele Martínez
Fele Martínez
Carlos
Stephan Enquist
Paul
Craig Stevenson
Electrician
Fermí Reixach
Villalobos
Francesc Pagès
Driver Traffic Jam
Paula Fernández
Girl 1
Director Jaume Balagueró
Writer Jaume Balagueró, Fernando de Felipe, Miguel Tejada-Flores
Composer Carles Cases
Cast and Crew

Film details

Country USA / Spain
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2002
World premiere 11 October 2002
Release date
13 February 2003 Russia 16+
18 June 2003 France
9 October 2003 Germany
11 October 2002 Great Britain
10 January 2003 Italy
13 February 2003 Kazakhstan
31 March 2005 Portugal
11 October 2002 Spain
25 December 2004 USA
13 February 2003 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $10,600,000
Worldwide Gross $33,988,736
Production Castelao Producciones, Dimension Films, Fantastic Factory (Filmax)
Also known as
Darkness, La séptima víctima, Tama, A Sétima Vítima, Apolyto skotadi, Bóng Tối, Ciemność, Dâkunesu, Darkness - A rettegés háza, Darkness - As Trevas, Darkness - Die Macht der Finsternis, Darkness - pimeys, Karanlık, La noirceur, La séptima victima, Tema, Temnota, The Dark, Απόλυτο σκοτάδι, Тьма, ダークネス（2002）, Oscuridad, Qaranlıq

Film rating

6.3
Rate 10 votes
5.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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