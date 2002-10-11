Film details
Country
USA / Spain
Runtime
1 hour 42 minutes
Production year
2002
World premiere
11 October 2002
Release date
|13 February 2003
|Russia
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|16+
|18 June 2003
|France
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|9 October 2003
|Germany
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|11 October 2002
|Great Britain
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|10 January 2003
|Italy
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|13 February 2003
|Kazakhstan
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|31 March 2005
|Portugal
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|11 October 2002
|Spain
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|25 December 2004
|USA
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|13 February 2003
|Ukraine
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MPAA
PG-13
Budget
$10,600,000
Worldwide Gross
$33,988,736
Production
Castelao Producciones, Dimension Films, Fantastic Factory (Filmax)
Also known as
Darkness, La séptima víctima, Tama, A Sétima Vítima, Apolyto skotadi, Bóng Tối, Ciemność, Dâkunesu, Darkness - A rettegés háza, Darkness - As Trevas, Darkness - Die Macht der Finsternis, Darkness - pimeys, Karanlık, La noirceur, La séptima victima, Tema, Temnota, The Dark, Απόλυτο σκοτάδι, Тьма, ダークネス（2002）, Oscuridad, Qaranlıq