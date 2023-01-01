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Тьма Тьма
Киноафиша Фильмы Тьма Тьма, 2002: актеры и роли
Darkness Тьма 2002 / США / Испания
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Тьма, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жауме Балагуэро Жауме Балагуэро Jaume Balagueró
В ролях
Джанкарло Джаннини Джанкарло Джаннини Giancarlo Giannini Лена Олин Лена Олин Lena Olin Анна Пакуин Анна Пакуин Anna Paquin Иэн Глен Иэн Глен Iain Glen Феле Мартинес Феле Мартинес Fele Martínez Стефан Энквист Крэйг Стивенсон
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