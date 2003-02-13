«Тьма»: Рецензия Киноафиши

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Страшно?

Фильм Жауло Балагеро "Тьма" напоминает все детские страшилки, начинающиеся словами: "Переехала семья в новый дом..."

Далее по традиции у самого младшего члена семейства на шее по ночам появляются загадочные синяки, по вечерам везде вдруг гаснет свет, и, конечно же, не обходится без пугающих телефонных звонков. Но вот добропорядочные американские родители категорически отказываются верить в сверхъестественный характер происходящих в доме странностей. И только старшая сестра со своим другом всерьёз решают выяснить всю суть происходящего. Они докапываются до "интересных" фактов (естественно, почитав в библиотеке старинную сатанинскую книгу), но никто из родных девчонке все равно не верит, кроме, разве что, дедушки...

Общая картина фильма такова: дом, кровь и мельтешащие дети. За всё действие убивают только двух человек, но, поверьте, крови там откуда-то гораздо больше!.. Видимо, для «пущего» устрашения по потолку ползают голые старухи, звучит готическая музыка.

Все действие в фильме развивается на фоне прогрессирующего нервного заболевания отца семейства.

Вас же в течение всего сеанса не будет покидать дежавю: вам будут вспоминаться вышеупомянутые страшилки, все классические фильмы ужасов, до жути наивные фантастические повести конца 19 века и, может быть, ваши собственные страхи…

Не расстраивайтесь, если начало фильма покажется вам немного скучным: в конце фильм приятно удивит своей «необычностью». Многие моменты, наверняка, покажутся даже смешными.

Мораль же сей незатейливой страшилки, по всей видимости, такова: несмотря на способность противостоять сверхъестественным силам, человек не может побороть самого себя и себе подобных.