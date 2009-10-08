Там, где живут чудовища
– Маленький мальчик по имени Макс в наказание за шалости заперт в своей спальне. Борясь со скукой, он начинает фантазировать и неожиданно понимает, что комната куда-то исчезла. Вместо этого Макс оказывается в небольшой лодке, которую волнами прибивает к неизвестному берегу. Страна, в которой очутился герой, населена странными существами, которых Макс способен усмирять одним взглядом несмотря на их страшный внешний вид. Чудовища решают, что мальчик — самое странное создание из виденного ими, и провозглашают его своим королем. Но однажды Максом овладевает тоска по дому и в нем просыпается желание вернуться туда, где его любят по-настоящему.
Авторизация по e-mail