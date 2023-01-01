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Там, где живут чудовища
Там, где живут чудовища, 2009: актеры и роли
Where the Wild Things Are
Там, где живут чудовища
2009 / США
Трейлер
7.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Трейлеры
Там, где живут чудовища, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Спайк Джонз
Spike Jonze
В ролях
Макс Рекордс
Max Records
Кэтрин Кинер
Catherine Keener
Пол Дано
Paul Dano
Стив Музакис
Steve Mouzakis
Форест Уитакер
Forest Whitaker
Лорен Эмброуз
Lauren Ambrose
Том Нунан
Джеймс Гандольфини
James Gandolfini
Кэтрин О'Хара
Catherine O'Hara
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