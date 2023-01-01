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Там, где живут чудовища Там, где живут чудовища
Киноафиша Фильмы Там, где живут чудовища Там, где живут чудовища, 2009: актеры и роли
Where the Wild Things Are Там, где живут чудовища 2009 / США
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Там, где живут чудовища, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Спайк Джонз Spike Jonze
В ролях
Макс Рекордс Max Records Кэтрин Кинер Кэтрин Кинер Catherine Keener Пол Дано Пол Дано Paul Dano Стив Музакис Steve Mouzakis Форест Уитакер Форест Уитакер Forest Whitaker Лорен Эмброуз Лорен Эмброуз Lauren Ambrose Том Нунан Джеймс Гандольфини Джеймс Гандольфини James Gandolfini Кэтрин О'Хара Кэтрин О'Хара Catherine O'Hara
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