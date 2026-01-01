Меню
Уиллоу
Награды и номинации фильма Уиллоу
Награды и номинации фильма Уиллоу 1988
Оскар 1989
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Золотая малина 1989
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
