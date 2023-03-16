Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Коты Эрмитажа" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Фэнтезийный сериал «Уиллоу» закрыт после первого сезона

Фэнтезийный сериал «Уиллоу» закрыт после первого сезона

16 марта 2023 15:26
Фэнтезийный сериал «Уиллоу» закрыт после первого сезона

Проект был тепло встречен критиками, но достаточное число зрителей не привлек.

Многосерийное фэнтези «Уиллоу», являющееся продолжением одноименного сказочного фильма 1988 года, не получит второй сезон. Как передает Deadline, стриминговый сервис Disney+ решил не продлевать проект. В данный момент студия пытается оптимизировать затраты на контент.

Сериал стартовал в конце ноября и уже подошел к концу. Шоу не получило такой резонанс, как оригинальный фильм Рона Ховарда, но критики встретили его с радушием — рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes составляет 83%. Несмотря на закрытие, «Уиллоу» по-прежнему остается важной интеллектуальной собственностью Lucasfilm, поэтому в будущем возможны новые проекты по этой вселенной.

Действие разворачивается спустя много лет после событий оригинальной картины. Фермер-волшебник из народа нелвинов Уиллоу Афгуд (Уорвик Дэвис) обязуется помочь принцессе Кит (Руби Крус) найти и спасти ее брата-близнеца. Для этого главный герой собирает команду молодых авантюристов и отправляется в удивительное приключение, в ходе которого вместе с новыми друзьями он предотвратит очередную большую угрозу королевству.

В актерский состав вошли Элли Бамбер, Тони Револори, Эрин Келлиман, Амер Чадха-Патель, Демпси Брайк, Йонас Суотамо, Джоэнн Уэлли, Ралф Айнесон, Кристиан Слэйтер, Джоанна Уолли, Кевин Поллак и Рик Овертон. Шоураннером выступил Джон Кэздан («Хан Соло: Звездные войны. Истории»).

Фото: Disney+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Тест: угадай оскароносный фильм по описанию Тест: угадай оскароносный фильм по описанию Читать далее 12 марта 2023
Звезда гонконгских боевиков: 10 интересных фактов о Мишель Йео, получившей «Оскар» за «Лучшую женскую роль» Звезда гонконгских боевиков: 10 интересных фактов о Мишель Йео, получившей «Оскар» за «Лучшую женскую роль» Читать далее 13 марта 2023
Религиозный культ и зомби: чего стоит ждать во втором сезоне сериала «Одни из нас»? Религиозный культ и зомби: чего стоит ждать во втором сезоне сериала «Одни из нас»? Читать далее 13 марта 2023
Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Читать далее 14 марта 2023
Триумфы, мемы и трогательные речи: чем нам запомнился «Оскар-2023» Триумфы, мемы и трогательные речи: чем нам запомнился «Оскар-2023» Читать далее 13 марта 2023
Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Читать далее 15 марта 2023
Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Читать далее 15 марта 2023
Возраст им к лицу: как сейчас выглядят актеры, которые получили «Оскара» в нулевые Возраст им к лицу: как сейчас выглядят актеры, которые получили «Оскара» в нулевые Читать далее 12 марта 2023
Тест: какой ты родитель из кино? Тест: какой ты родитель из кино? Читать далее 16 марта 2023
«Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой «Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой Читать далее 15 марта 2023
Related video