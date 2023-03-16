Фэнтезийный сериал «Уиллоу» закрыт после первого сезона

Многосерийное фэнтези «Уиллоу», являющееся продолжением одноименного сказочного фильма 1988 года, не получит второй сезон. Как передает Deadline, стриминговый сервис Disney+ решил не продлевать проект. В данный момент студия пытается оптимизировать затраты на контент.

Сериал стартовал в конце ноября и уже подошел к концу. Шоу не получило такой резонанс, как оригинальный фильм Рона Ховарда, но критики встретили его с радушием — рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes составляет 83%. Несмотря на закрытие, «Уиллоу» по-прежнему остается важной интеллектуальной собственностью Lucasfilm, поэтому в будущем возможны новые проекты по этой вселенной.

Действие разворачивается спустя много лет после событий оригинальной картины. Фермер-волшебник из народа нелвинов Уиллоу Афгуд (Уорвик Дэвис) обязуется помочь принцессе Кит (Руби Крус) найти и спасти ее брата-близнеца. Для этого главный герой собирает команду молодых авантюристов и отправляется в удивительное приключение, в ходе которого вместе с новыми друзьями он предотвратит очередную большую угрозу королевству.

В актерский состав вошли Элли Бамбер, Тони Револори, Эрин Келлиман, Амер Чадха-Патель, Демпси Брайк, Йонас Суотамо, Джоэнн Уэлли, Ралф Айнесон, Кристиан Слэйтер, Джоанна Уолли, Кевин Поллак и Рик Овертон. Шоураннером выступил Джон Кэздан («Хан Соло: Звездные войны. Истории»).