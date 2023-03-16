Фэнтезийный сериал «Уиллоу» закрыт после первого сезона
Проект был тепло встречен критиками, но достаточное число зрителей не привлек.
Многосерийное фэнтези «Уиллоу», являющееся продолжением одноименного сказочного фильма 1988 года, не получит второй сезон. Как передает Deadline, стриминговый сервис Disney+ решил не продлевать проект. В данный момент студия пытается оптимизировать затраты на контент.
Сериал стартовал в конце ноября и уже подошел к концу. Шоу не получило такой резонанс, как оригинальный фильм Рона Ховарда, но критики встретили его с радушием — рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes составляет 83%. Несмотря на закрытие, «Уиллоу» по-прежнему остается важной интеллектуальной собственностью Lucasfilm, поэтому в будущем возможны новые проекты по этой вселенной.
Действие разворачивается спустя много лет после событий оригинальной картины. Фермер-волшебник из народа нелвинов Уиллоу Афгуд (Уорвик Дэвис) обязуется помочь принцессе Кит (Руби Крус) найти и спасти ее брата-близнеца. Для этого главный герой собирает команду молодых авантюристов и отправляется в удивительное приключение, в ходе которого вместе с новыми друзьями он предотвратит очередную большую угрозу королевству.
В актерский состав вошли Элли Бамбер, Тони Револори, Эрин Келлиман, Амер Чадха-Патель, Демпси Брайк, Йонас Суотамо, Джоэнн Уэлли, Ралф Айнесон, Кристиан Слэйтер, Джоанна Уолли, Кевин Поллак и Рик Овертон. Шоураннером выступил Джон Кэздан («Хан Соло: Звездные войны. Истории»).