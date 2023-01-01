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Скоро в прокате "Кукла. Реинкарнация зла"
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Звездный путь VI: неоткрытая страна
Звездный путь VI: неоткрытая страна, 1991: актеры и роли
Star Trek VI: The Undiscovered Country
Звездный путь VI: неоткрытая страна
1991 / США
7.1
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Звездный путь VI: неоткрытая страна, 1991: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Николас Мейер
Nicholas Meyer
В ролях
Уильям Шэтнер
William Shatner
Леонард Нимой
Leonard Nimoy
Джордж Такей
George Takei
Джеймс Духан
James Doohan
Нишель Николс
Nichelle Nichols
Уолтер Кениг
Ким Кэттролл
Kim Cattrall
Кристофер Пламмер
Christopher Plummer
Дэвид Уорнер
David Warner
Мэттайэс Хьюз
Кристиан Слэйтер
Christian Slater
ДеФорест Келли
DeForest Kelley
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Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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