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Звездный путь VI: неоткрытая страна Звездный путь VI: неоткрытая страна
Киноафиша Фильмы Звездный путь VI: неоткрытая страна Звездный путь VI: неоткрытая страна, 1991: актеры и роли
Star Trek VI: The Undiscovered Country Звездный путь VI: неоткрытая страна 1991 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Звездный путь VI: неоткрытая страна, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Николас Мейер Николас Мейер Nicholas Meyer
В ролях
Уильям Шэтнер William Shatner Леонард Нимой Leonard Nimoy Джордж Такей Джордж Такей George Takei Джеймс Духан James Doohan Нишель Николс Nichelle Nichols Уолтер Кениг Ким Кэттролл Ким Кэттролл Kim Cattrall Кристофер Пламмер Кристофер Пламмер Christopher Plummer Дэвид Уорнер Дэвид Уорнер David Warner Мэттайэс Хьюз Кристиан Слэйтер Кристиан Слэйтер Christian Slater ДеФорест Келли DeForest Kelley
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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