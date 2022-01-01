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Маттиас Хьюз
Маттиас Хьюз
Matthias Hues
О персоне
Фильмография
Маттиас Хьюз
Matthias Hues
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Дата рождения
14 февраля 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Вальтроп, Германия
Фильмография Маттиас Хьюз
Смерть в прерии
вестерн
2022, США
8.0
Окончательный приговор
боевик, триллер
2017, Германия
4.0
Разборка в Маниле
боевик
2016, США / Россия
5.0
Черная роза
боевик
2013, США / Россия
1.0
Яростная атака
боевик
, Филиппины
0.0
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