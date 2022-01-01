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Киноафиша Фильмы Иллюзия полета Иллюзия полета, 2005: актеры и роли
Flightplan Иллюзия полета 2005 / США
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Иллюзия полета, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Швентке Роберт Швентке Robert Schwentke
В ролях
Джоди Фостер Джоди Фостер Jodie Foster Питер Сарсгаард Питер Сарсгаард Peter Sarsgaard Шон Бин Шон Бин Sean Bean Кэйт Бихэн Майкл Ирби Michael Irby Ассаф Коэн Assaf Cohen Эрика Кристенсен Эрика Кристенсен Erika Christensen Шэйн Эделман Мэри Галлахер Mary Gallagher Джудит Скотт Judith Scott Форрест Лэндис Forrest Landis
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