Наша рецензия

Flightplan – а именно так звучит оригинальное название фильма – это не «Иллюзия полета» (какие уж тут иллюзии?), но «План полета». План исчезновения шестилетней дочки главной героини, которая летит из Германии в Нью-Йорк с телом упавшего с крыши мужа. План, постоянно меняющий свои очертания, в такт невротической турбулентности происходящего раскачивающийся с широкой амплитудой – от истории похищения ребенка к промыслу больной психики (вот откуда взялась в названии «иллюзия») и обратно. …