Жизнь обычного советского программиста Кости Шапошникова текла своим чередом - до тех пор, пока герой не обнаружил у себя сверхспособность. Оказалось, что он может транслировать свои сны другим людям. Поначалу мужчина сомневается в своем даре и проводит эксперименты, посылая сновидения коллегам и жене. Позднее Костя рассказывает окружающим о своем необычном таланте, но все считают его сумасшедшим. Лишь когда герой передает свой сон психиатру, к нему приходит настоящее признание. Люди вокруг готовы платить Константину любые деньги, чтобы увидеть желанные сны. Но так ли хорош этот дар на самом деле?