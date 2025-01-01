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Постер фильма Уникум
Постер фильма Уникум
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5.8 Рейтинг IMDb: 5.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Уникум

Уникум

Unikum 18+
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О фильме

Жизнь обычного советского программиста Кости Шапошникова текла своим чередом - до тех пор, пока герой не обнаружил у себя сверхспособность. Оказалось, что он может транслировать свои сны другим людям. Поначалу мужчина сомневается в своем даре и проводит эксперименты, посылая сновидения коллегам и жене. Позднее Костя рассказывает окружающим о своем необычном таланте, но все считают его сумасшедшим. Лишь когда герой передает свой сон психиатру, к нему приходит настоящее признание. Люди вокруг готовы платить Константину любые деньги, чтобы увидеть желанные сны. Но так ли хорош этот дар на самом деле?

  • Фильм снят по повести “Снюсь”, написанной российским прозаиком и драматургом Александром Житинским. 
  • Часть отснятого материала, в основном касающегося снов, была вырезана при монтаже и присутствует в фильме лишь в формате пересказа. 
  • Станислав Садальский,  исполнивший в фильме роль Василия Китаева, позднее сыграл еще в двух картинах Виталия Мельникова - драме “Чужая жена и муж под кроватью” (1984) и исторической драме “Царская охота” (1990). 
  • Среди других работ режиссера Виталия Мельникова - фильмы “Семь невест ефрейтора Збруева” (1970), “Женитьба” (1977), “Бедный, бедный Павел” (2003).

У Кости Шапошникова, рядового программиста НИИ, обнаружилась необычная способность телепатировать свои сны окружающим. Этот феномен вскоре стал известен далеко за пределами института — и им не замедлили воспользоваться окружающие...

Страна СССР
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 6 сентября 1983
Дата выхода
6 сентября 1983 СССР
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Unikum, One of a Kind, Phenomenon, Уникум
Режиссер
Виталий Мельников
Виталий Мельников
В ролях
Василий Бочкарев
Василий Бочкарев
Евгения Глушенко
Станислав Садальский
Станислав Садальский
Иннокентий Смоктуновский
Иннокентий Смоктуновский
Галина Волчек
Галина Волчек
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 12 голосов
5.8 IMDb
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Уникум

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