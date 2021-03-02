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Галина Волчек
Галина Волчек
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Галина Волчек
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Дата рождения
19 декабря 1933
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
26 декабря 2019
Карьера
Актриса, Режиссер
Биография Галины Волчек
Родилась 19 декабря 1933 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Галины Волчек
Двое на качелях
мелодрама, спектакль
2016, Россия
0.0
Игра в джин
спектакль
2015, Россия
0.0
Уникум
фантастика, комедия
1983, СССР
5.0
Осенний марафон
комедия, мелодрама, драма
1979, СССР
8.0
Маяковский смеется
комедия
1975, СССР
5.0
На дне
драма
1972, СССР
7.0
Король Лир
драма
1970, СССР
5.0
Строится мост
драма
1965, СССР
7.0
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«Рана кровоточащая»: Чулпан Хаматова впервые раскрыла причины конфликта с Галиной Волчек
Худрук «Современника» называла актрису своей музой, но однажды между ними пробежала черная кошка.
Написать
2 марта 2021 15:05
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