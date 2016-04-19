Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Почтальон всегда звонит дважды
Постер фильма Почтальон всегда звонит дважды
Постер фильма Почтальон всегда звонит дважды
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Почтальон всегда звонит дважды

Почтальон всегда звонит дважды

The Postman Always Rings Twice 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Времена Великой Депрессии. Бродяга Фрэнк Чемберс нанимается в работники на бензоколонку к пожилому греку Нику Пападакису, который вместе с молодой женой Корой содержит таверну «Два дуба». Словно луч света в темном царстве, стало для Коры появление Фрэнка в их доме.

Изнывающая в скучном, бесстрастном браке, она влюбляется во Фрэнка. Между ними вспыхивает безудержная страсть и Коре первой приходит в голову мысль избавиться от постылого мужа — со второй попытки им это удается. И когда случается непоправимое — за преступлением следует наказание.

Страна США / Германия
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1981
Премьера в мире 20 марта 1981
Дата выхода
20 марта 1981 Россия 18+
12 июня 1981 Великобритания
21 апреля 1981 Германия
25 сентября 1981 Греция
12 июня 1981 Ирландия
27 мая 1981 Испания
20 марта 1981 Казахстан
30 октября 1981 Португалия
20 марта 1981 США
20 марта 1981 Украина
21 ноября 1981 Япония R18+
MPAA R
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $12 383 416
Производство Lorimar Film Entertainment, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Northstar International
Другие названия
The Postman Always Rings Twice, El cartero llama dos veces, El cartero siempre llama dos veces, Le facteur sonne toujours deux fois, Postmannen ringer alltid två gånger, Wenn der Postmann zweimal klingelt, A postás mindig kétszer csenget, De postbode belt altijd tweemaal, El carter sempre truca dues vegades, Il postino suona sempre due volte, Laiškanešys skambina du kartus, Listonosz zawsze dzwoni dwa razy, Người Đưa Thư Luôn Đến Hai Lần, O Carteiro Toca Sempre Duas Vezes, O Destino Bate à sua Porta, Postacı Kapıyı İki Kere Çalar, Pošťák vždy zvoní dvakrát, Poštar uvek zvoni dvaput, Postar vedno zvoni dvakrat, Poštár zvoní dvakrát, Poştaşul sună întotdeauna de două ori, Postbudet ringer altid to gange, Postimies soittaa aina kahdesti, Postmannen ringer alltid to ganger, Ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δυο φορές, Листоноша завжди дзвонить двічі, Почтальон всегда звонит дважды, Пощальонът винаги звъни два пъти, 郵便配達は二度ベルを鳴らす, 郵差總按兩次鈴
Режиссер
Боб Рейфелсон
В ролях
Джек Николсон
Джек Николсон
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Джон Коликос
Майкл Лернер
Майкл Лернер
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Почтальон всегда звонит дважды
Пять легких пьес 7.4
Пять легких пьес (1970)
Садовый король 6.5
Садовый король (1972)
Кровь и вино 6.6
Кровь и вино (1996)
Людские неприятности 4.7
Людские неприятности (1992)
Волк 7.3
Волк (1994)
Поющие башмаки 6.5
Поющие башмаки (2015)
Постовой на перекрестке 6.7
Постовой на перекрестке (1995)
6.1
Приключение в джакузи (1994)
Хоффа 6.6
Хоффа (1992)
Голубое небо 6.4
Голубое небо (1991)
Два Джейка 6.2
Два Джейка (1990)
Чертополох 6.7
Чертополох (1987)

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 15 голосов
6.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
С 22 по 24 апреля в кинотеатре «Аврора» пройдет ретроспектива Джека Николсона
С 22 по 24 апреля в кинотеатре «Аврора» пройдет ретроспектива Джека Николсона Джек Николсон по праву считается одним из величайших актеров в истории современного кино. Он был номинирован на «Оскар» рекордные 12 раз, выдвигаясь на эту награду за лучшую роль каждое
Написать
19 апреля 2016 05:20
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Все упиваются «Невским», но этот детектив не хуже: 24 серии посмотрела за выходные — тут есть Шибанов из «Первого отдела»
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили
95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше