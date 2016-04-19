Отзывы о фильме
Времена Великой Депрессии. Бродяга Фрэнк Чемберс нанимается в работники на бензоколонку к пожилому греку Нику Пападакису, который вместе с молодой женой Корой содержит таверну «Два дуба». Словно луч света в темном царстве, стало для Коры появление Фрэнка в их доме.
Изнывающая в скучном, бесстрастном браке, она влюбляется во Фрэнка. Между ними вспыхивает безудержная страсть и Коре первой приходит в голову мысль избавиться от постылого мужа — со второй попытки им это удается. И когда случается непоправимое — за преступлением следует наказание.
|20 марта 1981
|Россия
|18+
|12 июня 1981
|Великобритания
|21 апреля 1981
|Германия
|25 сентября 1981
|Греция
|12 июня 1981
|Ирландия
|27 мая 1981
|Испания
|20 марта 1981
|Казахстан
|30 октября 1981
|Португалия
|20 марта 1981
|США
|20 марта 1981
|Украина
|21 ноября 1981
|Япония
|R18+