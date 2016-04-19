Времена Великой Депрессии. Бродяга Фрэнк Чемберс нанимается в работники на бензоколонку к пожилому греку Нику Пападакису, который вместе с молодой женой Корой содержит таверну «Два дуба». Словно луч света в темном царстве, стало для Коры появление Фрэнка в их доме.

Изнывающая в скучном, бесстрастном браке, она влюбляется во Фрэнка. Между ними вспыхивает безудержная страсть и Коре первой приходит в голову мысль избавиться от постылого мужа — со второй попытки им это удается. И когда случается непоправимое — за преступлением следует наказание.