Киноафиша Фильмы Траффик Награды и номинации фильма Траффик

Награды и номинации фильма Траффик 2000

Оскар 2001 Оскар 2001
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 2001 Золотой глобус 2001
Лучший сценарий
Победитель
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
 David Lean Award for Direction
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001 MTV Movie & TV Awards 2001
Breakthrough Female Performance
Победитель
Берлинале 2001 Берлинале 2001
Лучший актер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001 Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
