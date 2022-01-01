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Траффик Траффик
Киноафиша Фильмы Траффик Траффик, 2000: актеры и роли
Traffic Траффик 2000 / США / Германия
8.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Траффик, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Содерберг Стивен Содерберг Steven Soderbergh
В ролях
Майкл Дуглас Майкл Дуглас Michael Douglas Кэтрин Зета-Джонс Кэтрин Зета-Джонс Catherine Zeta-Jones Эми Ирвинг Эми Ирвинг Amy Irving Стивен Бауэр Стивен Бауэр Steven Bauer Питер Ригерт Питер Ригерт Peter Riegert Бенисио Дель Торо Бенисио Дель Торо Benicio Del Toro Дон Чидл Дон Чидл Don Cheadle Дэннис Куэйд
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