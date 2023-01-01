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Бедные родственники Бедные родственники
Киноафиша Фильмы Бедные родственники Бедные родственники, 2005: актеры и роли
Бедные родственники 2005 / Россия / Франция
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Бедные родственники, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Павел Лунгин Павел Лунгин Pavel Lungin
В ролях
Константин Хабенский Константин Хабенский Konstantin Khabensky Сергей Гармаш Сергей Гармаш Sergei Garmash Леонид Каневский Леонид Каневский Даниил Спиваковский Даниил Спиваковский Daniil Spivakovsky Марина Голуб Марина Голуб Marina Golub Наталья Коляканова Наталья Коляканова Александр Ильин Александр Ильин Aleksandr Ilyin Эстер Горинтин
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