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Путь 2009 / Россия
7.7 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 4.1
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Отзывы о фильме «Путь»

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Владимир 13 июня 2023, 13:04
Оценка
Приятный боевик, что-то в духе американских боевиков. Очень понравился в фильме философский аспект и главный герой, который в течение фильма мне явно симпатизировал как актёр. Просто получаешь некое удовольствие от просмотра фильма. Думаю, что многим должно понравиться. Посмотрите!
13 июня 2023, 13:04 Ответить
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