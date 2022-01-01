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Александр Яцко
Александр Яцко
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Александр Яцко
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Дата рождения
13 июня 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Близнецы
Личные связи
Елена Валюшкина
Состояли в браке
Биография Александра Яцко
Родился 13 июня 1958 года. Минск, Беларусь.
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Фильмография Александра Яцко
Врач
драма
2016, Россия
6.0
Спираль
триллер, боевик
2014, Россия
6.0
Излечить страх
биография, исторический, драма
2013, Украина / Беларусь
7.0
Искатели приключений
приключения, комедия
2012, Россия
6.0
Блюз-кафе
2010, Россия
0.0
Путь
приключения, боевик
2009, Россия
7.0
Хранители сети
боевик, фантастика
2009, Россия
4.0
Клуб 69
комедия
2007, Россия
6.0
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Связи
Елена Валюшкина
Состояли в браке
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