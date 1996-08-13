Эндрю Каневски – католический священник из США, который отправляется в Санкт-Петербург с миссионерским заданием и убеждает своего брата Винса к нему присоединиться. По прибытии братьев в Россию Эндрю похищает группа преступников, и Винс понимает, что на самом деле его брат был частью международного заговора: он собирался вывезти из России религиозные реликвии стоимостью 200 миллионов долларов. Узнавая всё больше подробностей о задаче Эндрю, Винс решает во что бы то ни стало выполнить работу брата вместо него. Его задача осложняется тем, что за артефактами охотятся жестокие нео-нацисты, контролирующие город…