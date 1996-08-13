Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Священный груз

Священный груз

Sacred Cargo 18+
О фильме

Эндрю Каневски – католический священник из США, который отправляется в Санкт-Петербург с миссионерским заданием и убеждает своего брата Винса к нему присоединиться. По прибытии братьев в Россию Эндрю похищает группа преступников, и Винс понимает, что на самом деле его брат был частью международного заговора: он собирался вывезти из России религиозные реликвии стоимостью 200 миллионов долларов. Узнавая всё больше подробностей о задаче Эндрю, Винс решает во что бы то ни стало выполнить работу брата вместо него. Его задача осложняется тем, что за артефактами охотятся жестокие нео-нацисты, контролирующие город…

 

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1996
Премьера в мире 13 августа 1996
Дата выхода
13 августа 1996 США
Производство Kremlin Films
Другие названия
Sacred Cargo, À Beira do Caos, A terror hálójában, Asalto al monasterio, Blutspur durch St. Petersburg, Final Lock, Iero kathikon, Il tesoro di San Pietroburgo, På andra sidan gränsen, Püha koorem, Święty ładunek, Свещен товар, Священный груз, ファイナル・ロック
Режиссер
Александр Буравский
В ролях
Александр Яцко
Александр Яцко
Крис Пенн
Мартин Шин
Мартин Шин
Карел Добры
Анна Карина
Анна Карина
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.1
Оцените 10 голосов
4 IMDb
