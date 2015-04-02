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Главный секрет удачной пародии – помимо таланта, конечно, – заключается в любви к предмету своего иронизирования. Это очень хорошо понимал Мел Брукс, вследствие чего большинство его пародий несло на себе, так сказать, знак качества. Сатира на целые жанры удавалась иногда и Карлу Райнеру («Фатальный инстинкт»), и Джину Кинтано («Заряженное оружие», «Доллар за мертвеца»), и – до поры до времени – знаменитому трио Джима Абрахамса и…