Главный секрет удачной пародии – помимо таланта, конечно, – заключается в любви к предмету своего иронизирования. Это очень хорошо понимал Мел Брукс, вследствие чего большинство его пародий несло на себе, так сказать, знак качества. Сатира на целые жанры удавалась иногда и Карлу Райнеру («Фатальный инстинкт»), и Джину Кинтано («Заряженное оружие», «Доллар за мертвеца»), и – до поры до времени – знаменитому трио Джима Абрахамса и…
Бред.Шутки плоские,занятые с др.фильмов.Ничего нового.Очередная серия "Человека-Паука" часть 4 с архинеудавшимися приколами.Как-будто фильм снимали сами актеры без режиссера вечером после основных съемок для себя,домашнего просмотра.С "Очень страшное кино" и рядом не стояло.Там юмор на протяжении всего фильма.Здесь-разве можно поспать.В общем,если Вам 15 лет и Вы идете в кинотеатр всем классом,то приятного просмотра..
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