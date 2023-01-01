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Супергеройское кино
Супергеройское кино, 2008: актеры и роли
Superhero Movie
Супергеройское кино
2008 / США
Трейлер
6.3
Оцените
48
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Трейлеры
Супергеройское кино, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Крэйг Мэйзин
Craig Mazin
В ролях
Лесли Нильсен
Leslie Nielsen
Памела Андерсон
Pamela Anderson
Дрэйк Белл
Сара Пэкстон
Sara Paxton
Джеффри Тэмбор
Jeffrey Tambor
Брент Спайнер
Brent Spiner
Кевин Харт
Kevin Hart
Джонатан Чэйз
Мэрион Росс
Marion Ross
Майкл Энсайн
Стив Монро
Steve Monroe
Лайэм Кайл Салливан
Брайан Карпентер
Brian Carpenter
Аки Алеонг
Aki Aleong
Иан Пэтрик Уильямс
Райан Хансен
Ryan Hansen
Кристофер МакДональд
Christopher McDonald
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