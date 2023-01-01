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Супергеройское кино
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Superhero Movie
Супергеройское кино
2008 / США
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6.3
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48
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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