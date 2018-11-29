Призрачные убийцы против Кровавой Мэри, 2018

Четверка друзей-шарлатанов играет на YouTube в декадентское паранормальное «реалити-шоу» до того дня, когда им звонят, с просьбой осмотреть школу. По словам директора школы, ученики в истерике в связи с предполагаемым появлением легендарной Кровавой Мэри. Оппортунисты принимают предложение, чтобы заработать деньги и записать больше контента для своей программы. Но все меняется, когда они случайно сталкиваются с новой угрозой и с реально живым призраком. В худшем случае они обнаруживают, что призраки существуют и что самая известная городская легенда в Бразилии хочет убить их. Запертые в школе вместе со студентами и учителями, эти идиоты мошенники должны действительно научиться охотиться на призраков, если они хотят выжить.