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Призрачные убийцы против Кровавой Мэри
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Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro

Призрачные убийцы против Кровавой Мэри, 2018

2018 / Бразилия
6.2 Оцените
13 голосов
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О фильме

Четверка друзей-шарлатанов играет на YouTube в декадентское паранормальное «реалити-шоу» до того дня, когда им звонят, с просьбой осмотреть школу. По словам директора школы, ученики в истерике в связи с предполагаемым появлением легендарной Кровавой Мэри. Оппортунисты принимают предложение, чтобы заработать деньги и записать больше контента для своей программы. Но все меняется, когда они случайно сталкиваются с новой угрозой и с реально живым призраком. В худшем случае они обнаруживают, что призраки существуют и что самая известная городская легенда в Бразилии хочет убить их. Запертые в школе вместе со студентами и учителями, эти идиоты мошенники должны действительно научиться охотиться на призраков, если они хотят выжить.

6.2 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 30 января 2019
Премьера в мире 29 ноября 2018
Возраст 18+
Режиссер
Фабрисиу Биттар
В ролях
Дани Калабреса
Данило Джентили
Барбара Бруно
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Призрачные убийцы против Кровавой Мэри 2 постера
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