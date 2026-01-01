Оповещения от Киноафиши
Александр Миронов Aleksandr Mironov
Александр Миронов

Александр Миронов

Aleksandr Mironov

Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Цветение одуванчика 7.7
Цветение одуванчика (1992)
Маленькая Вера 7.4
Маленькая Вера (1988)
Абориген 7.2
Абориген (1988)

Фильмография Александр Миронов

Жанр
Год
Роман с детективом
Роман с детективом
драма, мелодрама, мистика 2020, Украина
Гений
Гений
криминал, детектив 2019, Россия
Дом на краю леса
Дом на краю леса
драма, детектив 2017, Россия
Цветение одуванчика 7.7
Цветение одуванчика Dandelions' Bloom
драма 1992, Украина
6.7
Кислородный голод Kisnevij Golod
драма 1991, СССР / Канада
Следствие ведут знатоки: Мафия 6.7
Следствие ведут знатоки: Мафия Следствие ведут знатоки: Мафия
детектив 1989, СССР
Маленькая Вера 7.4
Маленькая Вера Malenkaya Vera
драма 1988, СССР
Абориген 7.2
Абориген Aborigen
драма 1988, СССР
