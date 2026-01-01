Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Миронов
Aleksandr Mironov
Александр Миронов
Александр Миронов
Aleksandr Mironov
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.7
Цветение одуванчика
(1992)
7.4
Маленькая Вера
(1988)
7.2
Абориген
(1988)
Актер
8
Роман с детективом
драма, мелодрама, мистика
2020, Украина
Гений
криминал, детектив
2019, Россия
Дом на краю леса
драма, детектив
2017, Россия
7.7
Цветение одуванчика
Dandelions' Bloom
драма
1992, Украина
6.7
Кислородный голод
Kisnevij Golod
драма
1991, СССР / Канада
6.7
Следствие ведут знатоки: Мафия
Следствие ведут знатоки: Мафия
детектив
1989, СССР
7.4
Маленькая Вера
Malenkaya Vera
драма
1988, СССР
7.2
Абориген
Aborigen
драма
1988, СССР
