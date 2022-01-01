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Маленькая Вера Маленькая Вера
Киноафиша Фильмы Маленькая Вера Музыка из фильма «Маленькая Вера» (1988)
Маленькая Вера 1988 / СССР
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Музыка из фильма «Маленькая Вера» (1988)

Вся информация о фильме
Little Vera (Vasily Pichul's Original Motion Picture Soundtrack)
Little Vera (Vasily Pichul's Original Motion Picture Soundtrack) 12 композиций. Vladimir Matetsky
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Midnight Star - Vera's Theme (End Title - First Version) Vladimir Matetsky 3:05
2 That's Not Enough Vladimir Matetsky 4:27
3 Panoramic View Vladimir Matetsky 3:04
4 It Was But It's Gone Vladimir Matetsky 4:58
5 Africa Vladimir Matetsky 1:01
6 Midnight Star - Vera's Theme (Vocal Mix) Vladimir Matetsky 2:53
7 The Beach Vladimir Matetsky 2:03
8 I'm Waiting For Postman Vladimir Matetsky 4:23
9 The Hostage Vladimir Matetsky 2:26
10 It Happened Vladimir Matetsky 4:55
11 Autumn's Smoke Vladimir Matetsky 4:59
12 Midnight Star - Vera's Theme (End Title - Second Version) Vladimir Matetsky 3:04
Доступен список песен из фильма «Маленькая Вера» (1988) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Маленькая Вера» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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