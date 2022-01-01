|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Midnight Star - Vera's Theme (End Title - First Version)
|Vladimir Matetsky
|3:05
|2
|That's Not Enough
|Vladimir Matetsky
|4:27
|3
|Panoramic View
|Vladimir Matetsky
|3:04
|4
|It Was But It's Gone
|Vladimir Matetsky
|4:58
|5
|Africa
|Vladimir Matetsky
|1:01
|6
|Midnight Star - Vera's Theme (Vocal Mix)
|Vladimir Matetsky
|2:53
|7
|The Beach
|Vladimir Matetsky
|2:03
|8
|I'm Waiting For Postman
|Vladimir Matetsky
|4:23
|9
|The Hostage
|Vladimir Matetsky
|2:26
|10
|It Happened
|Vladimir Matetsky
|4:55
|11
|Autumn's Smoke
|Vladimir Matetsky
|4:59
|12
|Midnight Star - Vera's Theme (End Title - Second Version)
|Vladimir Matetsky
|3:04