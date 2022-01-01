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Кеннет Крэнэм
Кеннет Крэнэм
Kenneth Cranham
О персоне
Фильмография
Кеннет Крэнэм
Kenneth Cranham
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Дата рождения
12 декабря 1944
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Данфермлин, Шотландия, Великобритания
Рост
170 см
Биография Кеннета Крэнэма
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Фильмография Кеннета Крэнэма
Замкнутая цепь
триллер
2013, Великобритания / США
6.0
Боксер
драма, спорт
1997, США / Ирландия
7.0
Восставший из ада II
фантастика, ужасы, триллер, драма, боевик
1988, Великобритания
6.0
Загадка мертвеца
криминал, драма, мистика
1985, США
5.0
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