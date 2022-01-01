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Слоеный торт Слоеный торт
Киноафиша Фильмы Слоеный торт Слоеный торт, 2004: актеры и роли
Layer Cake Слоеный торт 2004 / Великобритания
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Слоеный торт, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мэттью Вон Мэттью Вон Matthew Vaughn
В ролях
Дэниел Крэйг Дэниел Крэйг Daniel Craig Том Харди Том Харди Tom Hardy Джейми Форман Салли Хокинс Салли Хокинс Sally Hawkins Берн Горман Берн Горман Burn Gorman Джордж Харрис Тамер Хассан Tamer Hassan Колм Мини Колм Мини Colm Meaney Марсель Юреш
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