Layer Cake
7.4
IMDb Rating: 7.2
2 posters
Layer Cake

Layer Cake

Layer Cake 18+
Layer Cake - trailer
Layer Cake  trailer
Country Great Britain
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2004
Online premiere 16 March 2018
World premiere 30 September 2004
Release date
1 October 2004 Russia 16+
22 January 2005 Australia
21 January 2005 Austria
11 May 2005 Belgium
10 June 2005 Canada
2 June 2005 Czechia
13 July 2005 France
24 October 2005 Germany
30 September 2004 Great Britain
27 May 2005 Iceland
1 October 2004 Ireland
10 June 2005 Italy
1 July 2006 Japan
1 October 2004 Kazakhstan
2 November 2005 Mexico
30 March 2005 Norway
4 February 2005 Poland
4 June 2005 Romania
10 June 2005 South Africa 16
16 September 2005 South Korea
13 January 2006 Spain
27 May 2005 Sweden
29 July 2005 Turkey
13 May 2005 USA
1 October 2004 Ukraine
MPAA R
Budget 4,000,000 GBP
Worldwide Gross $11,850,214
Production Sony Pictures Classics, Marv Films
Also known as
Layer Cake, No todo es lo que parece, L4yer Cak3, L4yer Cake, Bánh Đa Tầng, Bir Dilim Suç, Det sidste job, L4yer cake - diilerin käsikirja, Lát Bánh, Layer Cake - Crime Organizado, Layer Cake - Crimen organizado, Nem Tudo é o Que Parece, Po krk v extáze, Po krk v extázi, Posljednji posao, Prins la înghesuiala, Przekładaniec, Sluoksniuotas pyragas, The Pusher, Torta, U vrtlogu zločina, Zadnji posel, Χάπια, σφαίρες & 2.000.000 λίρες, Лейър Кейк, Листковий пиріг, Слоеный торт, レイヤー・ケーキ, 雙面任務
Director
Matthew Vaughn
Matthew Vaughn
Cast
Daniel Craig
Daniel Craig
Tom Hardy
Tom Hardy
Sienna Miller
Sienna Miller
Kenneth Cranham
Kenneth Cranham
Michael Gambon
Michael Gambon
Cast and Crew
Film rating

7.4

7.4
14 votes
7.2 IMDb
Film Trailers
Layer Cake - trailer
Layer Cake Trailer
Stills
