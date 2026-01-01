Меню
Свадьба моего лучшего друга
Награды и номинации фильма Свадьба моего лучшего друга
Награды и номинации фильма Свадьба моего лучшего друга 1997
Оскар 1998
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Best Breakthrough Performance
Номинант
Best Female Performance
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
