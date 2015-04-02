Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Скажи Лео - трейлер
Киноафиша Трейлеры Скажи Лео. Трейлер

Скажи Лео. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 17 октября 2008
Скажи Лео – Такое может приключиться с каждым. Если тебе 18 лет. Если твои друзья уже устроились… Кто завел свой бизнес, кто попал в институт, а кто в армию… И только ты еще не знаешь, кем быть… Как в детстве, пожарником или летчиком… И спросить уже некого. Ты уже полжизни не разговариваешь с родителями, а маленькая сестра еще слишком мала… И для тебя осталось лишь всего одно окно в мир, это экран компьютера. А там внутри все по-другому. Там можно начать все заново… Найти новых друзей и даже любовь… Там ты сильный и смелый… Там можешь слышать и говорить правду… Это так удобно! Но если бы ты знал раньше, чем все кончится…
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Rizhaya 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение zvukvkino от 16/10/2008 - 03:18:03


Я обязательно прийду посмотреть фильм:))))) актёры замечательные, трелер посмотрела и сюжет очень понравился!:)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мария Анапа 9 марта 2023, 19:27
🚍
9 марта 2023, 19:27 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.5 Скажи Лео
Скажи Лео драма, 2008, Россия
Чебурашка 2 - трейлер 01:13
Чебурашка 2  трейлер
Прости, детка - дублированный трейлер 02:05
Прости, детка  дублированный трейлер
Фантастическая четверка: Первые шаги - финальный дублированный трейлер 02:24
Фантастическая четверка: Первые шаги  финальный дублированный трейлер
Затерянное место - дублированный трейлер 01:16
Затерянное место  дублированный трейлер
Первый на Олимпе - тизер-трейлер 00:46
Первый на Олимпе  тизер-трейлер
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Буратино - основной трейлер 01:44
Буратино  основной трейлер
Я знаю, что вы сделали прошлым летом - дублированный трейлер 02:24
Я знаю, что вы сделали прошлым летом  дублированный трейлер
Лёша из Лавры. Погребающий странных - трейлер 01:15
Лёша из Лавры. Погребающий странных  трейлер
Беги - трейлер 02:06
Беги  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше