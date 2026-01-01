Сюжет как под копирку: фанаты сравнили 8 сезон «По законам военного времени» с «Невским» и «Первым отделом»

«Это очень просто»: рецепт того самого пирога с ананасами от Бри из «Отчаянных домохозяек» — раскрываем все секреты

Фанатею от «Хрустального» и «Метода», но эти 3 психологических триллера не хуже — развязку знаю, но все равно пересматриваю

Самый популярный сериал России прямо сейчас – не «Первый отдел» или новинки НТВ: хорош почти во всем, кроме финала

Новый титан в жанре российской комедии — «Олдскул» уже точно вернется: дату премьеры 2-го сезона запомнить не трудно

8 сезон «Ищейки» так и не вышел до конца, а зрители уже хотят знать – когда будет 9-й: вот что известно о продолжении

Отличите Шубина из «Невского» от Ухватова из «Первого отдела»? Тогда точно пройдете наш сложный тест по детективам на 5/5

Будет ли у «Бриджертонов» 5-й сезон: о судьбе проекта известно даже больше – а вот 3 похожих сериала, чтобы скрасить ожидание

Тест для тех, кто уверен, что знает все о фильме «Ко мне, Мухтар!»: ответите на один вопрос – считайте себя экспертом

«Уже по барабану»: «Ментовские войны» должны были закончить еще в 2008 году – Устюгов не скрывал, что народ «не понял» Шилова