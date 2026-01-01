Оповещения от Киноафиши
«Уволить Жору»
1
Киноафиша
Фильмы
Курьер
Постеры фильма «Курьер»
Постеры фильма «Курьер»
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Сюжет как под копирку: фанаты сравнили 8 сезон «По законам военного времени» с «Невским» и «Первым отделом»
«Это очень просто»: рецепт того самого пирога с ананасами от Бри из «Отчаянных домохозяек» — раскрываем все секреты
Фанатею от «Хрустального» и «Метода», но эти 3 психологических триллера не хуже — развязку знаю, но все равно пересматриваю
Самый популярный сериал России прямо сейчас – не «Первый отдел» или новинки НТВ: хорош почти во всем, кроме финала
Новый титан в жанре российской комедии — «Олдскул» уже точно вернется: дату премьеры 2-го сезона запомнить не трудно
8 сезон «Ищейки» так и не вышел до конца, а зрители уже хотят знать – когда будет 9-й: вот что известно о продолжении
Отличите Шубина из «Невского» от Ухватова из «Первого отдела»? Тогда точно пройдете наш сложный тест по детективам на 5/5
Будет ли у «Бриджертонов» 5-й сезон: о судьбе проекта известно даже больше – а вот 3 похожих сериала, чтобы скрасить ожидание
Тест для тех, кто уверен, что знает все о фильме «Ко мне, Мухтар!»: ответите на один вопрос – считайте себя экспертом
«Уже по барабану»: «Ментовские войны» должны были закончить еще в 2008 году – Устюгов не скрывал, что народ «не понял» Шилова
Гиллиган подтвердил худшие опасения: второй сезон «Из многих» выйдет не скоро — и вот почему
