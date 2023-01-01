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В диких условиях
В диких условиях, 2007: актеры и роли
Into the Wild
В диких условиях
2007 / США
Трейлер
8.1
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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В диких условиях, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Шон Пенн
Sean Penn
В ролях
Эмиль Хирш
Emile Hirsch
Марша Гей Харден
Marcia Gay Harden
Уильям Хёрт
William Hurt
Кэтрин Кинер
Catherine Keener
Винс Вон
Vince Vaughn
Джена Мэлоун
Jena Malone
Брайан Диркер
Brian Dierker
Кристен Стюарт
Kristen Stewart
Хэл Холбрук
Hal Holbrook
Зак Галифианакис
Zach Galifianakis
Туре Линдхардт
Thure Lindhardt
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