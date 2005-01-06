Бешеные скачки, 2005

Главной герой этой истории – случайно оставленный бродячим цирком детеныш зебры. Коневод Нолан Уолш спасает его и приводит домой, к своей дочке Ченнинг. Малыш, получивший от девочки прозвище Полосатый, знакомится на ферме с местными обитателями во главе с пони Такером и козой Фрэнни. Ферма Уолша расположена рядом с ипподромом, где постоянно проходят скачки. Полосатого так увлекает это зрелище, что он начинает мечтать о том, чтобы принять участие в соревнованиях и всех обогнать. Но Полосатому невдомек, что он... не совсем лошадь. С помощью Такера, тренировавшего раньше скакунов-чемпионов, он начинает усердно готовиться к состязаниям. Ченнинг же мечтает стать наездницей, несмотря на протесты ее отца. В итоге ей все же удается уговорить его подготовить ее и Полосатого к скачкам...

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