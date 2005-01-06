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Бешеные скачки Бешеные скачки
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Racing Stripes

Бешеные скачки, 2005

2005 / ЮАР / США
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме
Главной герой этой истории – случайно оставленный бродячим цирком детеныш зебры. Коневод Нолан Уолш спасает его и приводит домой, к своей дочке Ченнинг. Малыш, получивший от девочки прозвище Полосатый, знакомится на ферме с местными обитателями во главе с пони Такером и козой Фрэнни. Ферма Уолша расположена рядом с ипподромом, где постоянно проходят скачки. Полосатого так увлекает это зрелище, что он начинает мечтать о том, чтобы принять участие в соревнованиях и всех обогнать. Но Полосатому невдомек, что он... не совсем лошадь. С помощью Такера, тренировавшего раньше скакунов-чемпионов, он начинает усердно готовиться к состязаниям. Ченнинг же мечтает стать наездницей, несмотря на протесты ее отца. В итоге ей все же удается уговорить его подготовить ее и Полосатого к скачкам...
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 17 марта 2005
Премьера в мире 6 января 2005
Возраст 18+
MPAA PG
Прокатчик Централ Партнершип
Бюджет $30 000 000
Режиссер
Фредерик Ду Чау
В ролях
Фрэнки Мьюниз
Мэнди Мур
Мэнди Мур
Джефф Фоксуорти
Джошуа Джексон
Джошуа Джексон
Снуп Догг
Снуп Догг
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Бешеные скачки 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Ромашка 2 апреля 2015, 12:51
завтра собираюсь с ребёнком сходить в кино. Никак не могу решить какой фильм посмотреть, так чтобы и ему весело и мне не скучно было.✊
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саундтрек мультфильма Бешеные скачки
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