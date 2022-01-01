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Жан-Пьер Мельвиль
Жан-Пьер Мельвиль
Jean-Pierre Melville
О персоне
Фильмография
Жан-Пьер Мельвиль
Jean-Pierre Melville
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Дата рождения
20 октября 1917
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
2 августа 1973
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Биография Жан-Пьера Мельвиля
Родился 20 октября 1917 года. Париж, Франция.
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Фильмография Жан-Пьера Мельвиля
Полицейский
криминал
1971, Франция
7.0
Красный круг
триллер
1970, Франция / Италия
8.0
Самурай
триллер
1967, Франция / Италия
8.0
Второе дыхание
драма, криминал
1966, Франция
7.0
Стукач
триллер, криминал
1963, Франция / Италия
7.0
На последнем дыхании
мелодрама, криминал, драма, триллер
1960, Франция
6.0
Боб-счастливчик
триллер, драма, криминал
1956, Франция
7.0
Ужасные дети
драма
1950, Франция
7.0
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