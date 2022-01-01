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Masculin féminin: 15 faits précis

Мужское/женское, 1966

1966 / Франция / Швеция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме
Пол молодой человек, котороый только что отслужил в армии. Он разочаровался в гражданской жизни. Его девушка строит карьеру поп-звезды, а Пол становится всё более и более изолированным от своих друзей и ровесников
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1966
Режиссер
Жан-Люк Годар
Жан-Люк Годар
В ролях
Марлен Жобер
Мишель Дебор
Катрин-Изабель Дюпорт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мужское/женское 1 постер
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