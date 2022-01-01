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Мужское/женское
Masculin féminin: 15 faits précis
Мужское/женское, 1966
1966 / Франция / Швеция
6.2
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Рейтинг IMDb: 7.4
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Жанр:
драма
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О фильме
Пол молодой человек, котороый только что отслужил в армии. Он разочаровался в гражданской жизни. Его девушка строит карьеру поп-звезды, а Пол становится всё более и более изолированным от своих друзей и ровесников
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6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
1966
Режиссер
Жан-Люк Годар
В ролях
Марлен Жобер
Мишель Дебор
Катрин-Изабель Дюпорт
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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