Джефф Кастелло - наемный убийца. Умный, опытный и хладнокровный профессионал, Кастелло считается лучшим в своем деле, поэтому, получив очередной «контракт» на устранение одного очень влиятельного человека, Джефф выполняет заказ без особых трудностей, убийца не оставляет следов и даже устраивает себе поистине безукоризненное алиби.

Однако неожиданно находится свидетель, который видел киллера в лицо. Комиссар полиции организует беспощадную охоту на убийцу. И заказчики преступления тоже становятся на путь преследования Кастелло. Теперь он, как раненый тигр в джунглях, вынужден защищаться. Схватка будет жестокой...