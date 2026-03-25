Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Чёрный Двор в кино» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Самурай
Самурай - трейлер с русскими субтитрами
Киноафиша Фильмы Самурай
Самурай

, 1967
Le Samourai
Франция, Италия / триллер / 18+
Билеты
Трейлеры
Билеты
Постер фильма Самурай
8.3
Билеты
Самурай - трейлер с русскими субтитрами
Причины посмотреть

О фильме

Критики присвоили фильму термин - 'фильм-эпюр', означающий строгость линии в обрисовке персонажей. Картина оказала влияние на многих кинематографистов: сцена с Делоном, лежащим в постели, была воспроизведена Де Ниро в 'Таксисте'. Джон Ву говорил, что его 'Убийца' сделан по влиянием 'Самурая'.

Джефф Кастелло - наемный убийца. Умный, опытный и хладнокровный профессионал, Кастелло считается лучшим в своем деле, поэтому, получив очередной «контракт» на устранение одного очень влиятельного человека, Джефф выполняет заказ без особых трудностей, убийца не оставляет следов и даже устраивает себе поистине безукоризненное алиби.

Однако неожиданно находится свидетель, который видел киллера в лицо. Комиссар полиции организует беспощадную охоту на убийцу. И заказчики преступления тоже становятся на путь преследования Кастелло. Теперь он, как раненый тигр в джунглях, вынужден защищаться. Схватка будет жестокой...

В ролях

Ален Делон
Мишель Буарон
Жак Леруа
Кати Розье
Франсуа Перье
Натали Делон
Режиссер Жан-Пьер Мельвиль
Сценарист Жан-Пьер Мельвиль
Композитор Франсуа де Рубе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1967
Премьера онлайн 9 августа 2018
Премьера в мире 25 октября 1967
Дата выхода
22 апреля 2026 Россия Иноекино
5 мая 1994 Австралия
27 августа 1993 Великобритания
12 июня 1968 Германия
17 апреля 1968 Дания
26 ноября 1971 Ирландия
25 октября 1968 Испания
25 июля 1971 Италия
12 июня 1968 Мексика
21 декабря 1967 Нидерланды
3 ноября 1968 Португалия
1 марта 1997 США
6 января 1969 Турция
27 июля 1968 Уругвай
14 февраля 1969 Финляндия
25 октября 1967 Франция
8 февраля 1968 Швеция
16 марта 1968 Япония
Сборы в мире $343 363
Производство Compagnie Industrielle et Commerciale Cinématographique (CICC), Fida Cinematografica, Filmel

Где посмотреть

ОККО
Другие названия
Le samouraï, El samurai, Samuraj, Самурай, Der eiskalte Engel, Le Samurai, Samurai, Samuray, The Godson, The Samurai, A szamuráj, Ajojahti, Bledolicni ubijalec, Cara de ángel: El samurai, De samoerai, Ekspert i drab, El silencio de un hombre, Frank Costello faccia d'angelo, Kiralık katil, Leiemorderen, O Ofício de Matar, O Samurai, Samuraiul, Samuraj Killer, Samurajus, The Killer, The Samourai, The Samouri, Ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο, Самураят, 고독, サムライ, 午後七點零七分

Рейтинг фильма

Оцените 12 голосов
8 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Цитаты

[киллер заходит в комнату владельца бара]
Martey, Nightclub Owner Кто вы?
Jeff Costello Не важно.
Martey, Nightclub Owner Чего вам надо?
Jeff Costello Убить тебя.
[стреляет в него]

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Мир Искусства
19:05 от 600 ₽
Полное расписание и билеты

Самурай - смотреть в онлайн-кинотеатре

Самурай

Похожие фильмы онлайн

Зорро
 
Бассейн
 
Неукротимый
 
Онлайн кинотеатр

Новости о фильме

Против течения: пять культовых фильмов о героях-одиночках
25 марта 2026 10:31 Против течения: пять культовых фильмов о героях-одиночках Кинематограф нередко романтизирует одиночество. Но есть фильмы, показывающие одиноких героев как людей, не способных встроиться в общество и изначально существующих вне коллективной траектории. Для этих персонажей любые личные связи оказываются временными, а отношения с миром часто строятся через отторжение и внутренний конфликт с его правилами. Вспоминаем картины, которые позволяют взглянуть на одиночество в кино как психологический феномен и единственный возможный способ существования.

Фильмы похожие на Самурай

Красный круг
Красный круг триллер
1970, Франция / Италия
7.0
Стукач
Стукач триллер, криминал
1963, Франция / Италия
7.0
Боб-счастливчик
Боб-счастливчик триллер, драма, криминал
1956, Франция
7.0
Доктор Фауст
Доктор Фауст драма
1982, ФРГ
6.0
Зорро
Зорро комедия, семейный, вестерн, приключения
1975, Франция / Италия
7.0
Полицейский
Полицейский криминал
1971, Франция
6.0
Дзета
Дзета триллер, драма, криминал, исторический
1969, Франция / Алжир
8.0
Армия теней
Армия теней военный, драма, триллер
1969, Франция / Италия
8.0
Бассейн
Бассейн драма
1968, Франция / Италия
7.0
Второе дыхание
Второе дыхание драма, криминал
1966, Франция
7.0
Безумный Пьеро
Безумный Пьеро драма
1965, Франция / Италия
7.0
Восемь с половиной
Восемь с половиной драма
1963, Италия / Франция
7.0

«Самурай» в кинотеатрах

пт 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Самурай»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мир Искусства
Менделеевская
2D, SUB
19:05 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше