Критики присвоили фильму термин - 'фильм-эпюр', означающий строгость линии в обрисовке персонажей. Картина оказала влияние на многих кинематографистов: сцена с Делоном, лежащим в постели, была воспроизведена Де Ниро в 'Таксисте'. Джон Ву говорил, что его 'Убийца' сделан по влиянием 'Самурая'.
Джефф Кастелло - наемный убийца. Умный, опытный и хладнокровный профессионал, Кастелло считается лучшим в своем деле, поэтому, получив очередной «контракт» на устранение одного очень влиятельного человека, Джефф выполняет заказ без особых трудностей, убийца не оставляет следов и даже устраивает себе поистине безукоризненное алиби.
Однако неожиданно находится свидетель, который видел киллера в лицо. Комиссар полиции организует беспощадную охоту на убийцу. И заказчики преступления тоже становятся на путь преследования Кастелло. Теперь он, как раненый тигр в джунглях, вынужден защищаться. Схватка будет жестокой...
|22 апреля 2026
|Россия
|Иноекино
|5 мая 1994
|Австралия
|27 августа 1993
|Великобритания
|12 июня 1968
|Германия
|17 апреля 1968
|Дания
|26 ноября 1971
|Ирландия
|25 октября 1968
|Испания
|25 июля 1971
|Италия
|12 июня 1968
|Мексика
|21 декабря 1967
|Нидерланды
|3 ноября 1968
|Португалия
|1 марта 1997
|США
|6 января 1969
|Турция
|27 июля 1968
|Уругвай
|14 февраля 1969
|Финляндия
|25 октября 1967
|Франция
|8 февраля 1968
|Швеция
|16 марта 1968
|Япония