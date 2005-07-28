«Стелс»: Рецензия Киноафиши

Фильм «Стелс» – банальное, посредственное и без всякого вдохновения сделанное кино, и писать о нем совершенно нечего и не стоило бы, если б не один забавный сюжетный поворот, который приводит к несколько неожиданной перемене жанра. Картина от этого мало что выигрывает, но опытный клиницист вполне может извлечь в процессе препарирования кое-какие небезынтересные уроки.

Первая примерно четверть или даже треть фильма – ночной кошмар вопиющего в пустыне. Три отважных американских летчика-испытателя (Джош Лукас, Джессика Биль и Джейми Фоккс) обкатывают опытные образцы военно-морской авиации, непрерывно подкалывая все живое и отпуская разные характерные шуточки. Притом первые двое тайно влюблены друг в друга, однако, как в лучших образцах советской колхозной драмы, робеют сказать об этом и – в качестве сублимации – соревнуются в профессиональном мастерстве. Главный герой (Лукас) настолько хорош, что, когда ему приказывают сбросить нечто тяжелое и неприятное на здание в самом центре Рангуна, где, по данным ЦРУ, собрались три террористических главаря, он столь аккуратно метает бомбу, что все злодеи гибнут, а ни один мирный житель не получает ни царапины. Строго говоря, это даже нельзя назвать научной фантастикой, потому что подобный фантастический сюжет явно лишен какой бы то ни было научности (наши бытописатели ракетно-бомбовых будней, к примеру, не знают, что во время полетов и – особенно – аварийных ситуаций авиасредства сильно разогреваются, так что персонал, в фильме елозящий голыми руками по стеклу кабины и обшивке, в реальности давно бы уже слегка подобуглился). Если бы всю вышеобрисованную экспозицию, тупую, как бензопила на исходе техасской резни, можно было как-нибудь совсем вырезать, фильм обрел бы, вероятно, некое слабое подобие драматической привлекательности. Совершенно непонятно, что подвигло сценариста У. Д. Рихтера, написавшего тексты к экранизациям «Дракулы» (1979) и «Нужных вещей» (1993), соорудить такое капище банальностей; впрочем, возможно, многолетняя работа над адаптацией чужих первоисточников дала о себе знать с худшей стороны.

Однако по прошествии вышеуказанной четверти или даже трети фильма жанр вдруг меняется: из военно-морского авиабоевика картина превращается в фантастическую (на сей раз в строгом, безоценочном смысле слова) притчу о механизме, научившемся чувствовать. Здесь режиссер Роб Коэн беззаботно перемешивает трюковую стилистику «Форсажа» с сентиментальными заходами в духе Айзека Азимова, и выглядит все это не слишком-то естественно, хотя и любопытно. По сюжету к святой троице пилотов присоединяется четвертый – автопилот, точнее говоря, беспилотный самолет, запрограммированный на саморазвитие. Понаблюдав какое-то время за героическими действиями своих органических собратьев, он решает проявить индивидуальность и уничтожить некоторое количество самостоятельно избранных целей. Первым идет некий замок в Таджикистане, к которому бородатые лихоимцы волокут на быках ядерные боеголовки (незабываемые кадры!), затем следуют точки, неведомые даже командованию. Но пока трое летчиков гоняются за «железным дровосеком» (кое-кто – с летальным исходом), в программе «Стелса» происходит очередной сбой – и небесная война с самолетом-терминатором плавно перерастает в сентиментальную драму воспитания чувств в просвещенческом вкусе (как, кстати, и в дилогии Джеймса Кэмерона про киборга Т-800). Кстати, знаете, чем закончится кино? Объяснением в любви. Ну, не к «Стелсу», конечно же, – к бравому испытателю. А «Стелс», как и пиво «Клинское», – это совсем другая тема.

Vlad Dracula