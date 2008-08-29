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Последний косяк
Киноафиша Фильмы Последний косяк
Den siste revejakta

Последний косяк, 2008

2008 / Норвегия
6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме
На дворе конец 70-х. Карл и Роберт — лучшие друзья, их любимое занятие — курение гашиша. Им же они и приторговывают вот уже десять лет, считая такой способ заработка практически миссионерской деятельностью, ведь наркотик — это жизнь, и они буквально осчастливливают граждан города Осло. Последняя партия чистейшего гашиша тянет на 45 килограммов. Тут появляется их старый друг Гленн с намерением помочь им заработать на этом как можно больше. Однако после сделки друзьями начинает интересоваться полиция, им приписывают распространение героина. Карл и Роберт не могут проверить в происходящее, ведь они ненавидят героин всей душой и принципиально не имеют с ним дела.
6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 29 августа 2008
Возраст 18+
Бюджет 19 500 000 NOK
Режиссер
Ульрик Имтиаз Рольфсен
В ролях
Кристоффер Йонер
Кристоффер Йонер
Томас Бо Ларсен
Томас Бо Ларсен
Николай Клеве Брок
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Последний косяк 1 постер
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