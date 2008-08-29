Последний косяк, 2008

На дворе конец 70-х. Карл и Роберт — лучшие друзья, их любимое занятие — курение гашиша. Им же они и приторговывают вот уже десять лет, считая такой способ заработка практически миссионерской деятельностью, ведь наркотик — это жизнь, и они буквально осчастливливают граждан города Осло. Последняя партия чистейшего гашиша тянет на 45 килограммов. Тут появляется их старый друг Гленн с намерением помочь им заработать на этом как можно больше. Однако после сделки друзьями начинает интересоваться полиция, им приписывают распространение героина. Карл и Роберт не могут проверить в происходящее, ведь они ненавидят героин всей душой и принципиально не имеют с ним дела.

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