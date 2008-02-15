Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ведьмина служба доставки» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Человек, который любил Ингве
6.6
Киноафиша Фильмы Человек, который любил Ингве
6.6

Человек, который любил Ингве

, 2008
Mannen som elsket Yngve
Норвегия / мелодрама, мюзикл, драма / 18+
Постер фильма Человек, который любил Ингве
6.6

О фильме

Развлекательный, на первый взгляд, молодежный фильм внезапно оборачивается горькой драмой о невозможности любви. По-детски незамутненный мир 17-летнего Ярле внезапно разваливается прямо у него на глазах, когда герой фильма пытается понять, кого из двух людей он действительно любит…

В ролях

Рольф Кристиан Ларсен
Jarle Klepp
Ида Элиз Брош
Ида Элиз Брош
Cathrine Halsnes
Йорген Лангхелле
Terje Orheim - Jarles far
Артур Бернинг
Артур Бернинг
Helge Ombo
Оле Кристоффер Эртвог
Yngve Lima
Трине Вигген
Трине Вигген
Sara Klepp - Jarles mor
Knut Sverdrup Kleppestø
Andreas
Андреас Каппелен
Naturfaglærer
Вегар Хуль
Вегар Хуль
Johannes Svensen
Mari Langfeldt
Høyre-Anita
Режиссер Стайан Кристиансен
Сценарист Туре Ренберг
Композитор Йон Эрик Кода
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Норвегия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 15 февраля 2008
Дата выхода
15 февраля 2008 Норвегия
3 апреля 2008 США
Сборы в мире $2 574 471
Производство Motlys
Другие названия
Mannen som elsket Yngve, The Man Who Loved Yngve, Barbatul care îl iubea pe Yngve, Čovek koji je voleo Ingvea, Čovjek koji je volio Yngvea, Człowiek, który pokochał Yngvego, Der Mann, der Yngve liebte, L'homme qui aimait Yngve, Mannen som älskade Yngve, Mies joka rakasti Yngveä, Mig og Yngve, Mladi rebelove, Người yêu của Yngve, Puisis, kurš mīlēja Ingvi, Szerettem másképp is, Тот, кто любил Ингве, Czlowiek, który pokochal Yngvego

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Человек, который любил Ингве

Целуй меня, черт возьми
Целуй меня, черт возьми драма, мелодрама, комедия
2013, Норвегия
6.0
Король керлинга
Король керлинга комедия, спорт
2011, Норвегия
6.0
Макс Манус. Человек Войны
Макс Манус. Человек Войны исторический, биография, драма, боевик, военный
2008, Норвегия / Дания / Германия
6.0
Бунт в Каутокейно
Бунт в Каутокейно драма
2008, Норвегия
6.0
Последний косяк
Последний косяк комедия, драма, криминал
2008, Норвегия
6.0
Освободите Джимми
Освободите Джимми комедия, анимация
2006, Норвегия / Великобритания
6.0
Эллинг 3: Полюби меня завтра мелодрама, драма
2005, Норвегия
6.0
Гаваи, Осло
Гаваи, Осло драма
2004, Дания / Швеция / Норвегия
6.0
Эллинг
Эллинг комедия, драма
2001, Норвегия
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Трасса «Море — море»
Трасса «Море — море»
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Пасть
Пасть
2026, Великобритания, триллер
Жирный налет исчез на глазах, теперь все сияет: рассказываю, чем я отмыла кухонную плитку без дорогой химии за 10 минут
2 капли на втулку — и в моем туалете всегда пахнет свежестью как в лесу: работает в 5 раз лучше покупных освежителей
И зачем я выбрасывала старые колготки? Подсмотрела у китаянок лайфхак – теперь дома в разы чище
Российский хоррор в духе «Я иду искать» купил Netflix – иностранцам зашло: «вау, сделано очень хорошо»
Эти 5 дорам-триллеров заслуженно получили от 7 до 8 на Кинопоиске — заставят ваше сердце биться в два раза быстрее
3 sci-fi сериала от Apple TV+ затягивают с первой серии: у каждого 7.6+ на IMDb – вряд ли разочаруют
Топ-5 шокирующих фильмов, где ты от заставки до титров болеешь не за того человека: «думал — герой, а по итогу — козел»
Этих красавиц раньше знала вся страна, а сейчас? Вспомните 5 фильмов СССР по кадру с блондинкой
Смотрели «Кавказскую пленницу» десятки раз? Проверьте себя: тест из 9 вопросов по зубам лишь настоящим фанатам
Нельзя просто так взять и пройти этот тест: 7 вопросов осилят лишь истинные фанаты «Властелина колец»
Этот российский сериал — будто младший брат «Извне»: тоже из категории «ничего не понял, но очень интересно»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше