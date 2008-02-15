Развлекательный, на первый взгляд, молодежный фильм внезапно оборачивается горькой драмой о невозможности любви. По-детски незамутненный мир 17-летнего Ярле внезапно разваливается прямо у него на глазах, когда герой фильма пытается понять, кого из двух людей он действительно любит…
Mannen som elsket Yngve, The Man Who Loved Yngve, Barbatul care îl iubea pe Yngve, Čovek koji je voleo Ingvea, Čovjek koji je volio Yngvea, Człowiek, który pokochał Yngvego, Der Mann, der Yngve liebte, L'homme qui aimait Yngve, Mannen som älskade Yngve, Mies joka rakasti Yngveä, Mig og Yngve, Mladi rebelove, Người yêu của Yngve, Puisis, kurš mīlēja Ingvi, Szerettem másképp is, Тот, кто любил Ингве, Czlowiek, który pokochal Yngvego
Рейтинг фильма
6.6
Оцените13 голосов
7.1IMDb
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате