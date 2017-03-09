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Послесвадебный разгром Послесвадебный разгром
Киноафиша Фильмы Послесвадебный разгром
A Few Less Men

Послесвадебный разгром, 2016

2016 / США
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр фильма «Послесвадебный разгром» Марк Лампрелл снял такие картины, как «Снова в колледж», «Богиня», а также написал сценарий к хиту 90-х «Бэйб: Поросёнок в городе». В съёмках фильма приняли участие как актёры из ленты «Свадебный разгром», так и новые исполнители: Завьер Сэмюэл («Сумерки. Сага. Затмение»), Дакре Монтгомери ( «Очень странные дела»), Крис Маршалл («Доктор Живаго», «Смерть на похоронах»), Кевин Бишоп («Кухня»), Райан Корр («По соображениям совести») и другие.

В центре сюжета картины «Послесвадебный разгром» окажутся всё те же герои, которые успешно отгуляли свадьбу в прошлой части. Теперь британцам Дэвиду, Грэму и Тому предстоит познать настоящую трагедию. Погибает их друг, и тело необходимо перевезти гроб с покойным через всю страну. Но самолёт делает непредвиденную посадку, и с этого момента начинаются новые приключения героев.

- Фильм «Послесвадебный разгром» является продолжением комедии «Свадебный разгром» 2011 года

- Режиссёром сиквела выступил Марк Лампрелл, а оригинала Стефан Эллиот («Приключения Присциллы, королевы пустыни»)

В центре сюжета все та же троица безрассудных парней. На этот раз они отправляются в убойную поездочку, чтобы во что бы то ни стало успеть доставить тело к похоронам. Это оказывается гораздо сложнее и гораздо уморительнее, чем они могли бы себе представить.

5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 30 марта 2017
Премьера онлайн 15 июня 2017
Премьера в мире 9 марта 2017
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Марк Лампрелл
Марк Лампрелл
В ролях
Завьер Сэмюэл
Завьер Сэмюэл
Крис Маршалл
Крис Маршалл
Дэйкер Монтгомери
Дэйкер Монтгомери
Дебора Мэйлман
Дебора Мэйлман
Кевин Бишоп
Кевин Бишоп
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Послесвадебный разгром 3 постера
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Послесвадебный разгром
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Наша рецензия
Свадебные комедии уже давно зарекомендовали себя на рынке как отдельный жанр, особенно востребованный по весне. Казалось бы, в измождённых организмах зрителей и так не осталось никаких запасов витаминов и сил, как тут же их добивают эксцентричными выходками очередных неудачников, которые то ли играют свадьбу, то ли совершают особо извращённый ритуал вызывания Сатаны. Однажды планку задал пресловутый «Мальчишник в Вегасе», став неожиданным успехом и для самих создателей будущей…
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solntce86 4 апреля 2017, 20:41
Не успели прочесть отзывы и рецензии по фильмам и пошли на то что было. Я примерно догадывалась, что ожидает исходя из того, что это американская… Читать дальше…
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