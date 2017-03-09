Послесвадебный разгром, 2016

Режиссёр фильма «Послесвадебный разгром» Марк Лампрелл снял такие картины, как «Снова в колледж», «Богиня», а также написал сценарий к хиту 90-х «Бэйб: Поросёнок в городе». В съёмках фильма приняли участие как актёры из ленты «Свадебный разгром», так и новые исполнители: Завьер Сэмюэл («Сумерки. Сага. Затмение»), Дакре Монтгомери ( «Очень странные дела»), Крис Маршалл («Доктор Живаго», «Смерть на похоронах»), Кевин Бишоп («Кухня»), Райан Корр («По соображениям совести») и другие.

В центре сюжета картины «Послесвадебный разгром» окажутся всё те же герои, которые успешно отгуляли свадьбу в прошлой части. Теперь британцам Дэвиду, Грэму и Тому предстоит познать настоящую трагедию. Погибает их друг, и тело необходимо перевезти гроб с покойным через всю страну. Но самолёт делает непредвиденную посадку, и с этого момента начинаются новые приключения героев.