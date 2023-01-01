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Освободите Джимми
Освободите Джимми, 2006: актеры и роли
Free Jimmy
Освободите Джимми
2006 / Норвегия / Великобритания
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Освободите Джимми, 2006: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Кристофер Нильсен
Kristopher Nielsen
В ролях
Вуди Харрельсон
Woody Harrelson
Саймон Пегг
Simon Pegg
Фил Дэниэлс
Джей Симпсон
Jay Simpson
Саманта Мортон
Samantha Morton
Джим Бродбент
Jim Broadbent
Эмилия Фокс
Emilia Fox
Крис Маршалл
Kris Marshall
Лиза Максвелл
Lisa Maxwell
Джеймс Космо
James Cosmo
Дуглас Хеншэлл
Douglas Henshall
Дэвид Теннант
David Tennant
Расселл Барр
Russell Barr
Стив Пембертон
Steve Pemberton
Уильям Хоуп
William Hope
Меган Доддс
Megan Dodds
Сара Рэдклифф
Sarah Radclyffe
Ками Нагди
Кайл МакЛоклен
Kyle MacLachlan
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