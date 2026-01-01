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Николас Петри
Киноафиша
Персоны
Николас Петри
Николас Петри
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.1
Чудная долина
(2004)
Фильмография Николас Петри
6.1
Чудная долина
Chudnaya dolina
мелодрама, комедия
2004, Россия
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