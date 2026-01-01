Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мария Беккер Maria Becker
Киноафиша Персоны Мария Беккер

Мария Беккер

Maria Becker

Дата рождения
22 ноября 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Популярные фильмы

8.1
Шаман (2026)
Земля Эльзы 7.5
Земля Эльзы (2019)
Анна Герман. Тайна белого ангела 7.3
Анна Герман. Тайна белого ангела (2013)

Фильмография Мария Беккер

Жанр
Год
8.1
Шаман
детектив, мистика, драма 2026, Россия
Земля Эльзы 7.5
Земля Эльзы Zemlya Elzi
драма 2019, Россия
Деньги 6.7
Деньги
драма, детектив 2016, Россия
Анна Герман. Тайна белого ангела 7.3
Анна Герман. Тайна белого ангела
драма, биография 2013, Россия/Украина/Польша/Хорватия
Калейдоскоп 4
Калейдоскоп Kaleydoskop
мистика, драма 2008, Россия
Персона нон грата 5.4
Персона нон грата Persona non grata
драма 2005, Россия / Италия / Польша
Чудная долина 6.2
Чудная долина Chudnaya dolina
мелодрама, комедия 2004, Россия
Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением
Над этим российским сериалом работали ветераны КГБ: прошло 20 лет, а он до сих пор смотрится на одном дыхании
«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше