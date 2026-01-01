Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария Беккер
Maria Becker
Мария Беккер
Maria Becker
Дата рождения
22 ноября 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.1
Шаман
(2026)
7.5
Земля Эльзы
(2019)
7.3
Анна Герман. Тайна белого ангела
(2013)
Жанр
Все
Биография
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Мистика
Год
Все
2026
2019
2016
2013
2008
2005
2004
Все
7
Фильмы
4
Сериалы
3
Актриса
7
8.1
Шаман
детектив, мистика, драма
2026, Россия
7.5
Земля Эльзы
Zemlya Elzi
драма
2019, Россия
6.7
Деньги
драма, детектив
2016, Россия
7.3
Анна Герман. Тайна белого ангела
драма, биография
2013, Россия/Украина/Польша/Хорватия
4
Калейдоскоп
Kaleydoskop
мистика, драма
2008, Россия
5.4
Персона нон грата
Persona non grata
драма
2005, Россия / Италия / Польша
6.2
Чудная долина
Chudnaya dolina
мелодрама, комедия
2004, Россия
